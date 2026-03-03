Home

Schianto al casello di Rosignano sulla A12: 4 feriti, due gravi. Intervenuto anche il Pegaso

3 Marzo 2026

Livorno 3 marzo 2026 Schianto al casello di Rosignano sulla A12: 4 feriti, due gravi

È di due feriti in condizioni gravissime e altri due con traumi meno seri il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, al casello autostradale di Rosignano, lungo la Autostrada A12.

Secondo le prime informazioni, un furgone con a bordo quattro operai, diretto verso sud, si è schiantato violentemente contro la barriera del casello di Rosignano Marittimo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica Assistenza di Rosignano e Cecina, la Misericordia di Palazzi e l’elisoccorso Pegaso. Le operazioni di soccorso si sono concentrate in particolare su due dei lavoratori, apparsi fin da subito in condizioni critiche.

Uno dei feriti è stato elitrasportato all’ospedale Careggi di Firenze, mentre un altro è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. Gli altri due occupanti del mezzo hanno riportato ferite meno gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Al momento, secondo quanto appreso, si può escludere il coinvolgimento di altri veicoli. Sarà la Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e a chiarire le circostanze che hanno portato il furgone a impattare contro la barriera del casello.