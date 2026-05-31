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Schianto contro il guard rail, nei controlli emerge l’alcol: denunciato 27enne

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31 Maggio 2026

Schianto contro il guard rail, nei controlli emerge l’alcol: denunciato 27enne

Cecina (Livorno) 31 maggio 2026 Schianto contro il guard rail, nei controlli emerge l’alcol: denunciato 27enne

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail: denunciato per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato un 27enne di origini nordafricane, residente nella zona, per guida in stato di ebbrezza a seguito di un incidente stradale avvenuto nella frazione di San Pietro in Palazzi.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi quando il giovane, alla guida della propria autovettura, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari intervenuti sul posto, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento, andando a impattare contro il guard rail.

Come previsto dalla normativa vigente in caso di incidente stradale, sono stati eseguiti gli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze alteranti. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,09 grammi per litro, superiore di oltre due volte rispetto al limite massimo consentito dalla legge per la guida.

Alla luce degli esiti degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare il 27enne all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Contestualmente è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.

L’attività rientra nei controlli svolti dall’Arma per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida e aumentare la sicurezza sulle strade del territorio.