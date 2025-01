Home

Schianto in scooter a Livorno: due feriti e una donna sotto choc

4 Gennaio 2025

Livorno 4 gennaio 2024

Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 gennaio, un incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un’auto in via della Cinta Esterna, causando due feriti e lasciando una persona in stato di choc. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter con due persone a bordo avrebbe invaso la corsia opposta in prossimità della curva prima del ponte di via Salvatore Orlando, colpendo lateralmente un’auto che sopraggiungeva nel senso opposto.

Il violento impatto ha fatto sbalzare i due scooteristi a terra, provocando traumi e fratture multiple. Alcuni passanti, testimoni dell’incidente, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della SVS con medico a bordo e una della Misericordia di Livorno. Anche i militari dell’esercito, in pattugliamento nella zona, sono accorsi per regolare il traffico fino all’arrivo della polizia municipale.

I feriti, nonostante le condizioni apparentemente serie, sono rimasti coscienti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La conducente dell’auto, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata assistita dai sanitari del 118.

Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale