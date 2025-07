Home

Schianto sulla A12 a Collesalvetti: muore 25enne, un ferito grave

9 Luglio 2025

Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio sull’autostrada A12, nel tratto compreso tra Livorno e Rosignano, al chilometro 178+400, in direzione sud, all’altezza del comune di Collesalvetti. Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo che il furgoncino sul quale viaggiava si è schiantato contro il guardrail.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 8 del mattino. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del mezzo ha perso il controllo, terminando la corsa contro la barriera laterale. A bordo del veicolo si trovavano due persone: per una di loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto dai soccorritori.

L’altro occupante, in condizioni gravi, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cecina. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Collesalvetti con due ambulanze, di cui una con personale infermieristico a bordo, oltre alla polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro.