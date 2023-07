Home

6 Luglio 2023

Schlein a Cecina, Tenerini (FI):” Pd ha perso la propria identità, imboccata una deriva populista”

Cecina (Livorno) 6 luglio 2023 – Schlein a Cecina, Tenerini (FI):” Pd ha perso la propria identità, imboccata una deriva populista”.

“Il Segretario del Pd Schlein, giunta a Cecina in occasione del meeting Antirazzista, ha trovato ad accoglierla 300 sostenitori, non una folla delle grandi occasioni direi.

Il Pd della Schlein ha imboccato una deriva populista pretestuosa, accusando le destre di fare della paura il proprio vessillo, quando in realtà è proprio il Pd che; attraverso una rappresentazione semplicistica e marcatamente ideologica su temi come la maternità surrogata; il salario minimo; l’immigrazione clandestina mira a fare propaganda spicciola, alimentando la tensione sociale“.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia chiara Tenerini, che aggiunge:

” Ceri temi vanno affrontati con il dovuto equilibrio e la necessaria pacatezza al fine di trovare soluzioni percorribili e concretamente condivisibili.

In merito al salario minimo siamo tutti d’accordo nel ritenere che il lavoro debba avere una retribuzione dignitosa. La soluzione non è un parametro orario fisso e uguale per tutti.

Sulla maternità surrogata mi chiedo come faccia la corrente cattolica del Pd a sostenere le posizioni evidenziate dalla Schlein.

Il Pd soffre di una crisi identitaria che lo porta a “sposare” temi e ideali non propri ma appartenenti ad altri partiti, come il reddito di cittadinanza che, ricordiamocelo; il Pd a suo tempo non votò.

La sua vocazione di partito rappresentativo dei lavoratori e degli ideali progressisti è persa da tempo, così come persa appare la sua capacità di saper interpretare le istanze reali della società civile”.

