Schlein riceve da Nardini la T-shirt per il salario minimo, "La indosserò per sostenere la battaglia"

Politica

30 Agosto 2023

Schlein riceve da Nardini la T-shirt per il salario minimo, “La indosserò per sostenere la battaglia”

Livorno 30 agosto 2023 – Schlein riceve da Nardini la T-shirt per il salario minimo, “La indosserò per sostenere la battaglia”

Al Teatro I 4 Mori di Livorno si è tenuta la manifestazione a sostegno della campagna di raccolte firme per il Salario Minimo a cui ha partecipato la segretaria nazionale del PD Elly Schlein.

Tra gli interventi in programma anche quello dell’assessora regionale al lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini, che ha dichiarato:

“Di fronte all’aggressione di ultra-destra del Governo contro il mondo del lavoro e contro chi è in condizioni di povertà, serve una campagna coraggiosa, che riconosca il valore del lavoro, la dignità di lavoratrici e lavoratori.

Il Salario minimo è una misura di civiltà, è un argine allo sfruttamento, che in questo Paese ha ancora numeri inaccettabili.

È un tassello importante, a cui si deve aggiungere anche una legge sulla rappresentanza. Sono orgogliosa che il PD sia protagonista di questa battaglia, che il nostro partito sia così cambiato, tornando in piazza con i sindacati, con le lavoratrici e i lavoratori, passando da essere il partito del Jobs Act a quello del Salario minimo. Finalmente!”.

L’assessore Nardini, sul palco, ha indossato una t-shirt autoprodotta, con scritto ‘Salario minimo subito!’ e ha annunciato:

“Ho voluto realizzare questa maglietta in vari colori, perché voglio dare nel mio piccolo una mano a questa campagna fondamentale.

La indosserò in quante più iniziative e occasioni possibile, per sensibilizzare su questo tema il maggior numero di persone che riesco, per contribuire alla mobilitazione per questa battaglia di civiltà”.

A margine della manifestazione, Nardini ha regalato una delle t-shirt alla segretaria nazionale Elly Schlein e una al segretario regionale PD Toscana Emiliano Fossi.

