28 Luglio 2021

Sciabola, Aldo Montano conquista l'argento a Tokyo 2020

Livorno 28 luglio 2021

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia è medaglia d’argento nella prova a squadre di sciabola maschile. Nella finale per l’oro, gli azzurri – Luca Curatoli, Aldo Montano, Enrico Berrè, con riserva Luigi Samele – sono stati nettamente sconfitti dalla Corea, vittoriosa per 45 a 26. “Ha vinto la squadra più forte, è stata una giornata sull’otto volante.

Con il capolavoro in semifinale con l’Iran dove il congedo di Aldo è stato qualcosa che ricorderemo”. Così il presidente della Federscherma Paolo Azzi, al termine della finale olimpica di sciabola a squadre persa contro la Corea del Sud: “Sapevamo che il ritmo dei coreani è tremendo per chiunque. Ma non è questa la sconfitta che fa male. Per l’oro ci sarebbe servito qualcosa di particolare”, ha aggiunto il numero uno della Fis.

