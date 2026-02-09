Sciabola: bronzo per Vincenzi e argento a squadre a Praga

Home

9 Febbraio 2026

Il Circolo Scherma Fides protagonista nella tappa ceca con due medaglie internazionali

Lo scorso fine settimana, a Praga (Repubblica Ceca), tre atleti del Circolo Scherma Fides di Livorno – Giordano Vincenzi, Niccolò Paolantonio e Diletta Farneti – sono scesi in pedana nella tappa del Circuito Europeo Cadetti di sciabola del 7 e 8 febbraio, guidati dall’esperto Maestro Nicola Zanotti.

Nella giornata di sabato risalta la prestazione di Giordano Vincenzi nella gara di sciabola maschile individuale. Una sola sconfitta e cinque vittorie nel girone sono per lui la spinta giusta per affrontare con convinzione le eliminazioni dirette. Vincenzi supera ai primi turni il connazionale Pasqualicchio e lo svizzero Biggio, quest’ultimo all’ultima stoccata per 15-14. Negli ottavi di finale si ripete, sconfiggendo ancora per 15-14 il ceco Machaj.

Approdato tra i migliori otto, Vincenzi si impone sull’ungherese Koszta-Ajvasz per 15-11, assicurandosi l’accesso al podio. In semifinale viene fermato dallo svizzero Serino per 15-10, al termine di un assalto di alto livello che non sminuisce una prestazione complessiva di grande qualità, culminata con una meritata medaglia di bronzo in una gara da oltre 120 atleti. Grande soddisfazione per Giordano, al rientro da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle competizioni nella prima parte della stagione.

Nella stessa gara, Niccolò Paolantonio conclude il girone con tutte vittorie e, dopo essere approdato nei primi 32, si arrende al bulgaro Stefanov per 15-10.

La domenica è il giorno della competizione individuale femminile e della gara maschile a squadre. Diletta Farneti vince quattro assalti nel girone, perdendone uno solo, e dopo aver battuto nei trentaduesimi la connazionale Renda per 15-14, non riesce a imporsi al turno successivo contro la tedesca Mejlun.

Per quanto riguarda la competizione a squadre, Vincenzi e Paolantonio sono scesi in pedana insieme ai connazionali Teti e Fanelli, rappresentando il team Italia 3. Le convincenti vittorie contro l’Ungheria e contro due compagini polacche, superate rispettivamente per 45-44 e 45-43, proiettano la squadra in finale, dove però non riesce l’approdo all’oro, complice il forte avversario rappresentato dalla Svizzera, che si impone per 45-35.

Il weekend ceco si conclude così con due medaglie per il Circolo Scherma Fides, una individuale e una a squadre, a conferma del grande lavoro svolto quotidianamente in palestra dallo staff tecnico della sciabola, guidato dai Maestri Nicola Zanotti, Ilaria Bianco e Leonardo Tomer, capace di accompagnare atleti di diverse fasce d’età in un percorso di crescita costante e di continuità nei risultati a livello internazionale.

