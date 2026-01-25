Scherma

25 Gennaio 2026

Livorno 25 gennaio 2026 Sciabola, Cosimo Bettini sul podio a Salt Lake City

Non è facile trovare riscontro, nel panorama della scherma internazionale, all’impresa compiuta da Cosimo Bertini: un atleta di 20 anni capace di salire sul podio di una Coppa del Mondo Assoluti dopo aver affrontato e superato una sequenza impressionante di avversari dal palmarès straordinario, tra cui autentiche leggende della sciabola mondiale.

Nella Coppa del Mondo Assoluti di sciabola disputata a Salt Lake City (USA), con il tabellone principale andato in scena sabato 24 gennaio 2026, Cosimo Bertini, atleta del Circolo Scherma Fides di Livorno in forza alle Fiamme Oro, Campione del Mondo in carica per la categoria U20, ha conquistato uno splendido bronzo, firmando il miglior risultato della sua carriera nel circuito assoluto e una prestazione di altissimo valore tecnico.

La gara non era iniziata nel migliore dei modi: nei gironi Bertini chiude con tre vittorie e tre sconfitte, un bilancio che lo costringe a passare dalle qualificazioni. Da quel momento, però, il giovane sciabolatore livornese cambia passo, crescendo assalto dopo assalto. Nei turni preliminari supera con autorità il polacco Stasiak e poi l’ungherese András Szatmári, già campione del mondo individuale e pluri medagliato olimpico a squadre, imponendosi per 15-13.

Nel tabellone principale Cosimo affronta subito un avversario di caratura mondiale: il tunisino Fares Ferjani, vicecampione olimpico in carica. Bertini sfodera una prova di grande maturità e si impone per 15-11. Nei sedicesimi di finale vince quindi il derby azzurro contro Matteo Neri per 15-12, guadagnando l’accesso ai migliori sedici della competizione.

Negli ottavi di finale va in scena uno degli assalti simbolo della gara. Di fronte c’è l’ungherese Áron Szilágyi, tre volte campione olimpico individuale, campione mondiale 2022 e vera icona della scherma mondiale. Bertini si trova sotto 14-12, ma non si arrende: con grande freddezza, energia e intelligenza tattica riesce a rimontare e a chiudere 15-14, strappando il pass per i quarti di finale.

Nei quarti Cosimo affronta il coreano Gu Bongil, tre volte oro olimpico a squadre, e conduce l’assalto con autorità, imponendosi 15-12 e conquistando così la certezza della medaglia. In semifinale la sua straordinaria corsa si ferma contro il campione olimpico individuale in carica Oh Sanguk, poi vincitore della competizione. Una sconfitta che non toglie nulla a una prestazione di assoluto rilievo internazionale.

Il bronzo di Salt Lake City rappresenta un traguardo di enorme prestigio per Cosimo Bertini e per il Circolo Scherma Fides di Livorno, arrivato dopo i segnali già importanti mostrati nelle precedenti tappe di Coppa del Mondo, in particolare a Orléans. Un risultato che certifica la maturità raggiunta dal giovane sciabolatore livornese e il suo pieno inserimento nel panorama della sciabola mondiale assoluta.

Nella stessa competizione, buona prova anche per Leonardo Dreossi, autore di un girone impeccabile con tutte vittorie, prima di fermarsi al primo turno del tabellone principale contro il canadese Desrosiers. Giornata più complessa invece per Edoardo Cantini, che dopo aver superato il primo turno preliminare è stato fermato nell’assalto decisivo per l’accesso al tabellone principale.

Il Circolo Scherma Fides di Livorno esprime grande orgoglio per il risultato ottenuto da Cosimo Bertini, atleta cresciuto nel vivaio amaranto e oggi protagonista ai massimi livelli internazionali, e rivolge i complimenti all’atleta e allo staff tecnico della sciabola, guidato dal Maestro Nicola Zanotti, per il lavoro svolto e per la crescita costante di un talento capace di confrontarsi e vincere contro i più grandi nomi della scherma mondiale.