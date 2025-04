Home

23 Aprile 2025

Livorno 23 aprile 2025 Sciame di api in piazza Attias a Livorno: messe in sicurezza e affidate a un apicoltore

Insolito intervento oggi in pieno centro a Livorno, dove uno sciame di api ha attirato l’attenzione e la preoccupazione dei passanti in piazza Attias, nei pressi dell’Ottica Mugnai.

A segnalare la presenza delle api sono stati gli esercenti della zona, che intorno all’ora di pranzo hanno notato lo sciame particolarmente agitato. Dopo il primo allarme, sono stati allertati i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che a loro volta hanno richiesto l’intervento degli specialisti di Anpana Livorno

Il gruppo di api si era posato in una zona sensibile e potenzialmente pericolosa per i pedoni, costringendo le autorità a un intervento tempestivo. I tecnici sono tornati sul posto al calare del sole, momento più favorevole per agire in sicurezza, e hanno proceduto alla messa in sicurezza dello sciame.

Le api, una volta raccolte con le dovute cautele, sono state affidate a un apicoltore professionista, che provvederà a custodirle e inserirle nel proprio alveare, assicurando loro un ambiente sicuro e produttivo.

L’intervento si è svolto senza incidenti e la zona è tornata presto alla normalità. Un’operazione che ha evidenziato la collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e operatori specializzati, nel rispetto della sicurezza pubblica e della tutela della biodiversità urbana.