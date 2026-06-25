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Scie chimiche e proposta di Legge Cieli Blu, incontro con Frida Chialastri

Ambiente

25 Giugno 2026

Scie chimiche e proposta di Legge Cieli Blu, incontro con Frida Chialastri

Livorno 25 giugno 2026 Scie chimiche e proposta di Legge Cieli Blu, incontro con Frida Chialastri

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza dal titolo: Proposta di legge Cieli Blu, tenuta da Frida Chialastri ed organizzata da Libertà Livorno presso il suo centro, in Borgo Cappuccini 25, il 27 Giugno alle ore 21,00

È innegabile che la proposta di legge di iniziativa popolare detta “Cieli Blu” abbia fatto parlare molto di sé, almeno in certi ambienti.

C’è chi si dimostra favorevole, chi contrario, chi entusiasta, chi dubbioso; c’è chi porta le critiche e chi non le accetta.

!Noi di Libertà Livorno, che ci occupiamo da tempo di geoingegneria, siamo più pragmatici e abbiamo deciso di leggere e commentare il disegno di legge, e approfondirlo ulteriormente con chi l’ha depositata, cioè l’avv. Frida Chialastri, a cui presenteremo tutti i legittimi dubbi che abbiamo raccolto in queste settimane”.

L’incontro si terrà sabato 27 giugno 2026 alle 21.00 al Centro Libertà, in Borgo dei Cappuccini 25.

Sarà anche un’occasione per firmare la proposta di legge, sia per i residenti che per i non residenti.

Iniziativa in collaborazione con “Rinascita delle Coscienze”.

La “Cieli Blu” è una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’avvocato Frida Chialastri che mira a vietare le attività di geoingegneria e qualsiasi manipolazione artificiale delle condizioni meteorologiche nei cieli italiani. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026.

Come e dove firmare

Perché il testo venga discusso in Parlamento, i promotori devono raccogliere almeno 50.000 firme valide. La raccolta firme è in corso in tutto il Paese fino a fine autunno del 2026.

Online: È possibile sottoscrivere il disegno di legge digitalmente tramite SPID o CIE accedendo al Portale della Giustizia per i Referendum.

Di persona: Presso gli uffici demografici o l’URP del proprio Comune di residenza.

Contenuti del DDL

Il testo si articola in vari punti volti a:

Introdurre un divieto assoluto di modificare le condizioni climatiche e meteorologiche.

Vietare la dispersione deliberata di sostanze nell’atmosfera associate alle pratiche di ingegneria climatica.

Richiamare principi di precauzione e tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Per maggiori dettagli sui comitati promotori e sul testo integrale, è possibile consultare il Sito Ufficiale Cieli Blu.