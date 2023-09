Home

Scienziate in bicicletta, evento rimandato causa allerta meteo. La nuova data

22 Settembre 2023

Livorno 22 settembre 2023

A seguito del maltempo l’evento è rimandato a giovedi 5 ottobre

Le ricercatrici e i ricercatori dell’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e ISPRA all’interno del CITEM-Centro per l’Innovazione e le tecnologie del mare

in collaborazione con l’Acquario di Livorno, l’AMP Secche della Meloria, FIAB Livorno e Lega Navale-Livorno,

vi invitano a salpare per un viaggio a pedali alla scoperta della ricerca scientifica dedicata al MARE e alla Mobilità Sostenibile.

Sosteremo presso i luoghi che si occupano di Scienze del Mare, dalla Dogana d’Acqua allo Scoglio della Regina fino all’Acquario.

L’evento, inserito nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori Progetto Net Scienza Insieme, patrocinato dal Comune di Livorno, si svolge nella SEM Settimana Europea della Mobilità Sostenibile,

durante la Giornata Nazionale del BIKE TO WORK che ha l’obiettivo di coinvolgere i lavoratori di aziende e Enti ad utilizzare mezzi alternativi all’auto privata e far riflettere sui consumi energetici,

in particolare, su quelli derivanti dalla mobilità urbana che hanno elevati costi per la collettività, non solo in termini ambientali.

La scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico oltre a migliorare la vivibilità delle città.

La pedalata sarà accompagnata dalle barche della Lega Navale, che veleggeranno lungo la costa.

L’appuntamento per chi vorrà partecipare è per giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 15.30 presso la Dogana d’Acqua in Via del Cedro, 38 a Livorno. L’arrivo è previsto alla Terrazza Mascagni.

Prenotazione obbligatoria al link: https://l.cnr.it/t9srn

I partecipanti dovranno essere muniti della propria bicicletta

Durante l’itinerario si toccheranno tutti i luoghi della città che si occupano di Scienze del Mare:

si inizierà alla Dogana d’Acqua dove hanno sede i laboratori di ISPRA, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS poi, lungo le vie d’acqua dei «fossi»,

passeremo dalla sede Comunale per capire meglio la ciclabilità presente e futura della città di Livorno e dallo Scoglio della Regina dove saremo accolti dal CNR IBE, il CIBM, Aplysia, Consorzio LaMMA, la Capitaneria di Porto e dall’Area Marina Protetta Secche della Meloria.

L’itinerario proseguirà sul lungomare, per concludersi con una sosta all’esterno all’Acquario di Livorno. Ad ogni tappa saranno presentati gli studi e le ricerche scientifiche condotte dalle ricercatrici e dai ricercatori e che riguardano l’ambiente marino-costiero.

In particolare i partner del progetto NET Scienza Insieme anticiperanno gli eventi in programma previsti durante la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, che si terranno in tutta Europa il 29 settembre 2023.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici 2023, promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

La Notte Europea dei Ricercatori ha l’obiettivo di avvicinare la ricerca ed i ricercatori al pubblico, promuovere progetti di ricerca eccellenti in tutta Europa e oltre, aumentare l’interesse dei giovani per le carriere scientifiche e di ricerca, mostrare l’impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana delle persone.

A richiesta, coloro che vorranno seguire dal mare l’evento, potranno essere ospitati sulle barche della LNI Livorno previa prenotazione da inoltrare: livorno@leganavale.it , sino ad esaurimento posti.

