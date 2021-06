Home

29 Giugno 2021

Sciopero, Aamps: “Non esponete i rifiuti, aspettate il turno successivo”

Livorno 29 giugno 2021

AAMPS informa che a seguito dello sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi di igiene ambientale, proclamato per l’intera giornata di mercoledì 30 giugno 2021, la raccolta dei rifiuti subirà un forte rallentamento.

I servizi minimi essenziali per gli ospedali, le scuole, i mercati, etc. saranno comunque garantiti.

Per tale occasione i cittadini sono invitati a non esporre i rifiuti sul suolo pubblico e di esporli invece nel turno successivo secondo quanto indicato dal calendario di riferimento per ogni singola tipologia di rifiuto.

Una volta terminato lo sciopero i servizi aziendali si adopereranno per risolvere eventuali criticità che potrebbero palesarsi sul territorio comunale a discapito delle indispensabili condizioni di igiene e sicurezza per la collettività.

Confidando nella consueta collaborazione dell’utenza, ci scusiamo anticipatamente per il disagio che potrà essere arrecato.

Per segnalazioni/informazioni: numero verde 800-031.266 (da rete fissa), 0586/416.350 (da rete mobile), info@aamps.livorno.it , facebook/twitter/mobile app (“Aamps Livorno”).

