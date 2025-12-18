Sciopero DHL, USB: “Lunedì parti convocate da Salvetti ma lo stato di agitazione resta aperto”

Home

18 Dicembre 2025

Livorno 18 dicembre 2025

Da due giorni i corrieri DHL di Livorno, appalto alla BS Autotrasporti, sono in sciopero. USB, che ha la maggioranza degli iscritti tra gli operativi, aveva chiesto un incontro per affrontare alcune problematiche segnalate dai lavoratori. Per tutta risposta la dirigenza aziendale aveva deciso di negare qualsiasi possibilità di dialogo con il sindacato. “Un atteggiamento definito da USB gravissimo e antidemocratico” che ha innescato la riposta immediata da parte degli operai. Due giorni di sciopero e di blocco totale delle consegne nel periodo Natalizio.

In queste settimane USB ha cercato più volte di trovare una modalità per interloquire con l’azienda, la stessa ha continuato a mantenere un atteggiamento non conciliante, nei confronti dei lavoratori

Nella tarda mattinata una delegazione è stata ricevuta da Sindaco di Livorno Luca Salvetti che successivamente ha deciso di convocare le parti per un tavolo di conciliazione.

Il tavolo che si svolgerà già lunedì. Inoltre – aggiunge USB -” c’è l’impegno a sottoporre la tematica anche al Prefetto di Livorno affinché le istituzioni si attivino per arrivare ad una apertura di dialogo tra azienda e sindacati. Questo è il nostro obiettivo che giudichiamo assolutamente normale rispetto a quella che dovrebbe essere la prassi delle relazioni industriali.

Tuttavia, lo stato di agitazione resta aperto.

L’azienda continua a mantenere un atteggiamento di chiusura e di minaccia nei confronti dei lavoratori. Siamo quindi pronti a riprendere la protesta in qualsiasi momento e allargarla, se necessario, anche ad altre filiali”.