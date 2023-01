Home

Cronaca

Sciopero di 48 ore dei distributori, ecco i 23 aperti a Livorno e provincia

Cronaca

24 Gennaio 2023

Sciopero di 48 ore dei distributori, ecco i 23 aperti a Livorno e provincia

Livorno 24 gennaio 2023 – Sciopero di 48 ore dei distributori, ecco i 23 benzinai aperti a Livorno e provincia

Sciopero dei distributori di carburante. Sulle arterie ordinarie attivi 23 impianti.

Le associazioni proclamatrici dello sciopero di 48 ore degli impianti di distribuzione di carburanti, che avrà inizio questa sera alle ore 19,00, hanno comunicato che il livello minimo delle prestazioni sulle reti stradali urbane ed extraurbane, previsto dall’8 della Regolamentazione provvisoria approvata con delibera nr. 94 del 2001 e pubblicata in G.U. – n. 179/2001, sarà garantito presso i distributori di seguito elencati.

LIVORNO Q8 VARIANTE AURELIA KM 317+422

LIVORNO Q8 VIA FIRENZE, 14

LIVORNO Q8 VIA BOCCACCIO, 21

LIVORNO Q8 VARIANTE AURELIA KM 4 +420 LATO MONTE

LIVORNO TAMOIL VIA FIRENZE, 65

LIVORNO ACI-AGIP VIA NIEVO, 126

LIVORNO TAMOIL VIA DELL’ ARTIGIANTO, 21

LIVORNO TAMOIL VIALE PETRARCA 150

LIVORNO IP VIA FIRENZE, 87

LIVORNO ESSO VIA DI LEVANTE

LIVORNO EDRA LARGO BELLA VISTA, 8

CECINA ESSO CORSO MATTEOTTI, 294/A

CECINA Q8 VARIANTE AURELIA LATO MONTE

CECINA CONAD SAN PIETRO IN PALAZZI

CECINA Q8 VARIANTE AURELIA LATO MARE

ROSIGNANO M.MO IP VIA ALLENDE

ROSIGNANO M.MO MONTESHELL VIA AURELIA DI FRONTE COOP

COLLESALVETTI IP S.S. 206 KM 33

PIOMBINO Q8 VIA PRINCIPESSA LOC. FABBRICCINE, 17

PIOMBINO ESSO VIALE UNITA’ D’ ITALIA

PORTOFERRAIO CONAD VIA CEMENTERIA, 15

CAMPIGLIA CONAD VIA DELL’ AGRICOLA, 41

CASTAGENTO CARDUCCI CONAD S,P.N 39 EX SS1

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin