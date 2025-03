Home

Sciopero e blocco dell’autoparco Il Faldo: lavoratori in agitazione per le garanzie occupazionali

10 Marzo 2025

Livorno 10 marzo 2025 Sciopero e blocco dell’autoparco Il Faldo: lavoratori in agitazione per le garanzie occupazionali

La FIT CISL e la UIL Trasporti, insieme ai lavoratori di Hc Log, hanno proclamato uno sciopero e il blocco dell’autoparco Il Faldo per le giornate di oggi e domani. La protesta nasce dalla richiesta di garanzie occupazionali e contrattuali da parte della nuova proprietà, ad oggi ancora prive di risposte chiare.

I sindacati denunciano una strategia di precarizzazione del lavoro e di peggioramento contrattuale, un copione già visto al piazzale Bertani di Livorno. Tra le richieste principali vi è il rifiuto di qualsiasi impiego tramite agenzie interinali, la tutela dei livelli salariali e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.

Secondo la FIT CISL e la UIL Trasporti, il porto di Livorno rappresenta un nodo strategico per il traffico automotive europeo e il lavoro non manca. Per questo motivo, i sindacati, con l’auspicio di un fronte unito con la Filt CGIL, sono pronti a contrastare ogni tentativo di smantellamento dei diritti acquisiti dai lavoratori.

Lo stato di agitazione proseguirà fino a quando non verranno fornite garanzie certe e concrete per tutti i lavoratori coinvolti.