Home

Cronaca

Sciopero generale Cgil per Gaza, manifestazioni a Livorno, Piombino, Cecina e Portoferraio

Cronaca

2 Ottobre 2025

Sciopero generale Cgil per Gaza, manifestazioni a Livorno, Piombino, Cecina e Portoferraio

Livorno 2 ottobre 2025 Sciopero generale Cgil per Gaza, manifestazioni a Livorno, Piombino, Cecina e Portoferraio

In occasione dello sciopero generale per Gaza e per la Global Sumud Flotilla proclamato a livello nazionale dalla Cgil per venerdì 3 ottobre saranno organizzate manifestazioni a Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio. Lo sciopero sarà di 8 ore e riguarderà tutte le categorie.

Le iniziative sono state presentate stamani nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Livorno presso la sede della Camera del lavoro livornese a cui hanno partecipato Gianfranco Francese (segretario generale Cgil Livorno) e i due segretari Cgil Filippo Bellandi e Valerio Melotti.

“Sarà uno sciopero politico – ha dichiarato Francese – affinché un giorno i nostri figli non possano chiedere ‘dov’eravate quand’era in atto il genocidio di Gaza?’. È uno sciopero per restare umani. Il governo non sta facendo nulla per aiutare la popolazione palestinese massacrata da fame e sete. Chiediamo a gran voce il cessate il fuoco a Gaza, l’apertura di corridoi umanitari e il rilascio degli italiani della Global Sumud Flotilla fermati da Israele”.

A Livorno il concentramento del corteo è programmato per le ore 9 davanti alla Stazione Centrale. La manifestazione si snoderà per i quartieri popolari (Sorgenti, Fiorentina e Garibaldi) e si concluderà in piazza del Luogo Pio.

“Sarà una grande manifestazione di popolo – ha proseguito Francese – rivendichiamo il diritto-dovere dei lavoratori di aderire a uno sciopero politico per contrastare questa deriva bellicista. In queste ore abbiamo inoltre preso contatti con altre realtà sindacali e associazioni che nelle ultime settimane hanno organizzato iniziative in favore di Gaza: l’auspicio è che il nostro corteo e il loro possa confluire in un unico luogo così da inviare un messaggio ancora più forte”.

Per quanto riguarda gli altri cortei: a Piombino il concentramento è programmato per le ore 9 presso il Cavalcavia delle acciaierie, a Cecina alle ore 7.45 presso il parcheggio di via Ambrogi mentre a Portoferraio alle ore 10 presso la banchina Alto Fondale.

Sciopero generale Cgil per Gaza, manifestazioni a Livorno, Piombino, Cecina e Portoferraio