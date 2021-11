Home

19 Novembre 2021

Sciopero generale in porto. Oggi assemblea generale di fronte al Varco Valessini

Livorno 19 novembre 2021

Dalla mezzanotte del 18 novembre è iniziato lo sciopero generale nel Porto di Livorno.

Tutti i varchi portuali sono stati presidiati e dalle ore 18 anche il Ponte Genova è stato teatro di una grande manifestazione di lavoratori e lavoratrici.

Per fare un bilancio del percorso avviato già con il primo sciopero nazionale del 14 giugno e portato avanti con le proteste di questi giorni, per condividere e allargare questa esperienza di lotta con altri settori del lavoro portuale e non solo, L’unione Sindacale di Base lancia per oggi, venerdì 19 novembre, un’assemblea generale dalle 15 di fronte al Varco Valessini.

Saranno presenti rappresentanti e lavoratori di altre realtà locali e nazionali.

Invitiamo i lavoratori e le lavoratrici a partecipare.

