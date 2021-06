Home

Cronaca

Sciopero generale lavoratori servizi pubblici, mercoledì 30 giugno a Livorno presidio davanti alla Prefettura

Cronaca

29 Giugno 2021

Sciopero generale lavoratori servizi pubblici, mercoledì 30 giugno a Livorno presidio davanti alla Prefettura

Livorno, 29 giugno 2021

Mercoledì 30 giugno i lavoratori dei servizi pubblici essenziali di igiene ambientale, del settore elettrico e della distribuzione gas e acqua sciopereranno per l’intera giornata lavorativa e dalle 10 alle 13 effettueranno un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Livorno.

L’iniziativa è sostenuta con forza da Fp-Cgil, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Fit-Cisl, Femca-Cisl, Uiltrasporti, Uiltec e Fiadel.

Iniziative analoghe saranno organizzate davanti a tutte le prefetture d’Italia. Il 30 giugno è stato infatti indetto lo sciopero generale a livello nazionale di tutti i lavoratori del settore per protestare contro gli effetti dell’articolo 117 del Codice degli appalti: la norma entrerà in vigore in maniera effettiva a fine anno e ciò potrebbe mettere a rischio migliaia di posti di lavoro nel settore dei servizi ambientali e avviare una stagione della frammentazione del comparto.

L’articolo 117 obbligherà infatti le aziende concessionarie dei servizi ad esternalizzare l’80% di tutte le attività anche nei casi in cui le stesse vengano svolte direttamente dal proprio personale, mettendo perciò a rischio un servizio essenziale per le comunità locali.

La norma avrà un pesante impatto negativo: essa obbliga infatti le aziende a spezzettare rapidamente il servizio con gare al ribasso, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di applicazione di contratti non di settore e di perdite di posti di lavoro.

La concorrenza dev’essere regolamentata, migliorando le tutele per i lavoratori e incentivando le aggregazioni e lo sviluppo industriale di aziende pubbliche e private. Serve perciò un intervento urgente di governo e Parlamento: il settore non può essere destrutturato.

Fp-Cgil

Filctem-Cgil

Flaei-Cisl

Fit-Cisl

Femca-Cisl

Uiltrasporti

Uiltec

Fiadel

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin