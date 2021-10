Home

Cronaca

Sciopero Generale, manifestazione Usb. Traffico bloccato in via Leonardo da Vinci (Foto)

Cronaca

11 Ottobre 2021

Sciopero Generale, manifestazione Usb. Traffico bloccato in via Leonardo da Vinci (Foto)

Livorno 11 ottobre 2021

Sciopero generale – Traffico completamente bloccato tra via Leonardo da Vinci, via Genova e via Mattei. In centinaia hanno risposto all’appello di USB per una manifestazione pacifica.

Presenti lavoratori e lavoratrici di tutte le categorie con in testa i 25 lavoratori a rischio licenziamento sui piazzali della Bertani.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin