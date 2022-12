Home

15 Dicembre 2022

Livorno 15 dicembre 2022 – Sciopero generale, venerdì 16 dicembre presidio davanti alla Prefettura e volantinaggio davanti al Mercato Centrale

Aumento dei salari, contrasto alla precarietà e alla povertà, fiscalità equa, garanzia dei diritti universali, pensioni giuste, nuove politiche industriali ed energetiche

Queste le rivendicazioni alla base dello sciopero generale indetto a livello regionale da Cgil e Uil per venerdì 16 dicembre.

In tutte le province della regione saranno organizzate iniziative per denunciare l’iniquità della Legge di bilancio presentata dal governo.

A Livorno, dalle 10 alle 12, Cgil e Uil effettueranno un presidio davanti alla Prefettura. Sempre dalle 10 alle 12 sarà inoltre effettuato un volantinaggio nella zona antistante al Mercato Centrale.

Ci mobilitiamo per ottenere una Legge di bilancio più giusta per le persone e più utile per il Paese: invitiamo lavoratori e lavoratrici a partecipare.

