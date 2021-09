Home

Sciopero globale per il clima, Asia Usb a Levante contro la cementificazione

25 Settembre 2021

Livorno 25 settembre 2021

Gli attivisti e le attiviste di Asia USB Livorno, in occasione dello sciopero globale sul clima, hanno deciso di organizzare un blitz presso il centro commerciale Parco Levante nell’area adiacente al centro commerciale.

“Il 30 luglio la maggioranza comunale approva un progetto di edificazione nella zona del Nuovo Centro, adiacente all’ultima cassa di espansione sul Rio Maggiore, quella dei Cimiteri della Misericordia, prima della tombatura che inizia in via Cattaneo.

Che senso ha continuare a cementificare ancora migliaia di metri quadri di aree verdi della nostra città?

Non sarebbe stato meglio un progetto legato alle esigenze dei cittadini invece della solita speculazione?

Domande “retoriche” di cui abbiamo la risposta.

Che il Partito Democratico sia il vero partito del cemento è ormai cosa nota.

Lo stesso progetto del parco Levante (migliaia e migliaia di metri cubi di cemento in uno dei pochi polmoni verdi rimasti in città) è frutto di scelte riconducibili a questo partito.

Inutile dire che in campagna elettorale in molti si sono spesi in “difesa dell’ambiente” per il “cemento zero”.

Inutile dire che evidentemente la tragica alluvione di 4 anni fa non è bastata a far trovare il coraggio ai nostri amministratoti di dire finalmente NO all’ennesima cementificazione.

Come Asia USB ci opporremo a questo progetto così come abbiamo fatto, insieme ad altre realtà cittadine, ai progetti dell’area Orti Urbani di Via Goito e Podere Loghino in Via Piemonte.

A tal proposito invitiamo tutti i soggetti interessati a costruire un momento di confronto su questo tema, che riesca a coordinare l’azione di contrasto ai progetti appena descritti, sia dal punto di vista politico/istituzionale sia da quello di lotta materiale sui territori”.

