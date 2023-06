Home

Cronaca

Sciopero infermieri USL nord ovest, Tenerini (FI): Necessario intervento immediato di riorganizzazione

Cronaca

7 Giugno 2023

Sciopero infermieri USL nord ovest, Tenerini (FI): Necessario intervento immediato di riorganizzazione

Livorno 7 giugno 2023 – Sciopero infermieri USL nord ovest, Tenerini (FI): Necessario intervento immediato di riorganizzazione

“Il personale infermieristico della USL Toscana nord ovest sciopererà il 9 giugno a causa dei gravi e perpetrati disagi con i quali è costretto a scontrarsi giornalmente.

Ritengo necessario un intervento urgente da parte dei sindaci del territorio, che devono chiedere un confronto con la Regione”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia, che aggiunge:

“La riforma del 2015 ha riorganizzato la sanità toscana dividendo l’area di competenza in tre, tra cui la Toscana nord ovest. Voluta in un’ottica di spending review ha in realtà solo ridotto progressivamente personale e servizi.

Si è creata un’eccessiva distanza tra il centro direzionale e le strutture periferiche, causando il depauperamento delle prestazioni locali e un’eccessiva discrepanza tra il livello delle prestazioni tra nord e sud, anche all’interno della stessa usl.

Progressivamente si sono ridotte le prestazioni ad alta specializzazione per la carenza di personale, come la nefrologia a Livorno.

A Piombino continua a mancare un presidio ginecologico notturno, a Cecina la postazione di emergenza/urgenza del 118 è spesso coperta solo da personale infermieristico ecc.

Il personale medico e infermieristico è oggi ovunque carente, dato che i pensionamenti non sono stati bilanciati da altrettante assunzioni, mentre i tempi per le prestazioni diagnostiche e ambulatoriali sono troppo lunghi, con liste di attesa inaccettabili.

La situazione è destinata ad aggravarsi nel periodo estivo con l’arrivo dei turisti e parte del personale in ferie”. L’onorevole Chiara tenerini prosegue: “Il Governatore Giani, in campagna elettorale, aveva aperto ad una revisione delle tre maxi aree, cosa che fino ad oggi non si è verificata.

Ritengo che sia necessaria un’azione immediata da parte di chi ha governato la Regione e la sanità toscana in questi anni ed è quindi il principale responsabile delle inefficienze.

In assenza di ciò si rischia il collasso del sistema, a tutto discapito della popolazione”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin