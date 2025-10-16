Sciopero lavoratori Aamps, possibili disagi
AAMPS/RetiAmbiente informa che a seguito dello sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per i Servizi Ambientali per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, i servizi rivolti alla cittadinanza potranno non essere erogati o subire dei rallentamenti (saranno garantiti i servizi minimi essenziali negli ospedali, nelle scuole, ai mercati, etc.)
Nell’eventualità in cui il servizio di raccolta non venisse effettuato, gli utenti sono invitati a ritirare i contenitori o i sacchi esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per il medesimo materiale. Il Centro di raccolta in Via Cattaneo rimarrà chiuso.
Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disservizi che potranno verificarsi.
Per segnalare eventuali criticità: numero verde 800-031.266, info@aamps.livorno.it, facebook/instagram/mobile app (“Aamps Livorno”).