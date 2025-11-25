Home

Cronaca

Sciopero lavoratori Aamps, possibili disagi

Cronaca

25 Novembre 2025

Sciopero lavoratori Aamps, possibili disagi

Livorno 25 novembre 2025 Sciopero lavoratori Aamps, possibili disagi

AAMPS/RetiAmbiente informa che a seguito dello sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali ADL Cobas, CLAP, Confederazione Cobas, Sial Cobas e Sindacato Generale di Base (SGB) per l’intera giornata di venerdì 28 novembre 2025, i servizi rivolti alla cittadinanza potranno non essere erogati o subire dei rallentamenti (saranno garantiti i servizi minimi essenziali negli ospedali, nelle scuole, ai mercati, etc.). Nell’eventualità in cui il servizio di raccolta non venisse effettuato, gli utenti sono invitati a ritirare i contenitori o i sacchi esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per il medesimo materiale.

Aamps si scusa anticipatamente per i disservizi che potranno verificarsi, includendo anche la possibile operatività parziale del Centro di raccolta di Via Cattaneo 81. Per segnalare eventuali criticità: numero verde 800-031.266, info@aamps.livorno.it, facebook/instagram/mobile app (“Aamps Livorno”).