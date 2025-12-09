Home

Provincia

Sciopero lavoratori REA, possibili rallentamenti nella raccolta della spazzatura

Provincia

9 Dicembre 2025

Sciopero lavoratori REA, possibili rallentamenti nella raccolta della spazzatura

Rosignano Marittimo (Livorno) 9 dicembre 2025 Sciopero lavoratori REA, possibili rallentamenti nella raccolta della spazzatura

A seguito dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FIADEL per il rinnovo del contratto di lavoro ormai scaduto da quasi un anno, per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, potrebbero verificarsi rallentamenti da parte di REA nei servizi di igiene urbana, nonché eventuali chiusure temporanee dei Centri di Raccolta e del servizio di numero verde.

Nonostante lo sciopero, verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali.

REA richiede la massima collaborazione dei cittadini, invitandoli a

Esporre i rifiuti del servizio di raccolta “porta a porta” secondo il calendario vigente, senza anticipi né posticipi.

Utilizzare correttamente i mastelli dedicati, in particolare quello per la raccolta dell’organico, ben chiusi e secondo le modalità previste.

In caso di mancato ritiro, ritirare i mastelli e ripresentarli nel turno successivo previsto dal calendario per quella specifica frazione.

La collaborazione di tutti è fondamentale per limitare i disagi e garantire il corretto svolgimento del servizio durante la giornata di sciopero.Nel porgere le scuse per gli eventuali disagi, vengono ringraziati tutti i cittadini per la collaborazione e per l’attenzione e il senso civico dimostrati.