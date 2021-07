Home

Sciopero LTM sospeso, lavoratore reintegrato. Sindacati: “Risultato importante”

4 Luglio 2021

Sciopero LTM sospeso, lavoratore reintegrato. Sindacati: “Risultato importante”

Ltm reintegra il lavoratore sospeso: sciopero interrotto. Gucciardo, Vianello e Keszei: “Risultato importante”

Livorno 04 luglio 2021

i dipendenti Ltm hanno interrotto lo sciopero e sono tornati al lavoro: l’azienda ha infatti deciso di ritirare il provvedimento disciplinare e dunque di reintegrare nel suo posto di lavoro il dipendente che aveva sospeso nei giorni scorsi.

Un risultato importante, che premia la compattezza e la lotta di lavoratori e sindacati.

I lavoratori – in presidio davanti al varco Galvani dalle 7 di ieri mattina – avrebbero scioperato per l’intera giornata e per quella di lunedì 5 luglio.

La protesta – come avevamo già anticipato – sarebbe continuata anche nei giorni successivi se da parte dell’azienda non fosse arrivata la marcia indietro: le motivazioni che avevano indotto Ltm a sospendere il lavoratore – lo ribadiamo – erano infatti da ritenersi pretestuose e prive di fondamento.

Nel pomeriggio è arrivata la svolta attesa: l’azienda ha comunicato il ritiro del provvedimento disciplinare e dunque il reintegro del lavoratore. Appena appresa la notizia i colleghi hanno deciso di interrompere sciopero e presidio e sono tornati al lavoro.

I lavoratori hanno dimostrato ancora una volta la loro unità e la loro maturità. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti continueranno come sempre a stare al loro fianco e a vigilare sul rispetto dei loro diritti.

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil)

Gianluca Vianello (Uiltrasporti)

Dino Keszei (Fit-Cisl)

