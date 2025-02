Home

19 Febbraio 2025

Livorno 19 febbraio 2025 Sciopero metalmeccanici della provincia di Livorno adesione massiccia sul rinnovo del CCNL

I metalmeccanici della Provincia di Livorno hanno aderito in forma massiccia agli scioperi

sul rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro dell’industria metalmeccanica.

In data odierna si è svolta una manifestazione davanti all’azienda Eni proclamata dal

coordinamento unitario delle ditte in appalto metalmeccaniche che operano all’interno

della raffineria a Stag

A Livorno si è svolto un presidio davanti la Prefettura ed a seguito i segretari generali di

Fim Fiom Uilm sono stati ricevuti dal Prefetto di Livorno.

Gli è stata illustrata la situazione per quanto riguarda lo stallo della trattativa sul rinnovo

del Contratto Nazionale e sulla crisi del settore dell’industria metalmeccanica nella

Provincia di Livorno. Il Prefetto si è impegnato a comunicare ai Ministeri competenti il

quadro della situazione.

Abbiamo bisogno di rinnovare il Contratto nazionale in una fase complessa per il nostro

sistema industriale. Le imprese industriali si devono convincere che bisogna tornare al

tavolo per rinegoziare il Contratto Nazionale.

Bisogna conquistare il rinnovo del Contratto nazionale dei metalmeccanici per aumentare

il salario, contrastare la precarietà e ridurre gli orari di lavoro a parità di salario.

Se non vi sarà la ripresa della trattativa a marzo saranno proclamate ulteriori iniziative di

mobilitazione.

Continua lo sciopero degli orari straordinari e delle flessibilit

P. Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil Provincia di Livorno,

Paolo Cappelli, Massimo Braccini, Lorenzo Fusco