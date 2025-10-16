Home

16 Ottobre 2025

Livorno, 16 ottobre 2025 Sciopero nazionale per il rinnovo del Ccnl Servizi Ambientali, presìdi a Livorno, Rosignano e Portoferraio

Domani venerdì 17 ottobre è in programma lo sciopero generale nazionale dei lavoratori del settore igiene ambientale (pubblico e privato) per il rinnovo del CCNL Servizi Ambientali proclamato da Fp-Cgil; Fit-Cisl; Uiltrasporti e Fiadel per rivendicare salari dignitosi, più sicurezza, più tutele e un contratto che valorizzi i dipendenti. L’astensione riguarderà tutti i turni della giornata, nel rispetto dei servizi minimi essenziali.

Nel territorio livornese si terranno presìdi dalle 8 alle 12: a Livorno davanti alla sede Aamps di via dell’Artigianato, a Rosignano davanti alla sede Rea Spa di via dell’Energia 22 e davanti alla sede della Scapigliato Srl, a Portoferraio davanti alla sede di Esa Spa.

Uno sciopero per rivendicare un contratto giusto, più sicurezza e più rispetto per chi ogni giorno garantisce pulizia e salute nelle nostre città.

Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel