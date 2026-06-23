Home

Cronaca

Sciopero sindacale, servizi Asa non garantiti

Cronaca

23 Giugno 2026

Sciopero sindacale, servizi Asa non garantiti

Livorno 23 giugno 2026 Sciopero sindacale, servizi Asa non garantiti

ASA comunica che giovedì 9 luglio i servizi di sportello e di call center potrebbero non essere garantiti a causa dello sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil. Tale comunicazione riguarda l’intero territorio in cui ASA gestisce il servizio idrico integrato (zona Livornese, Bassa Val di Cecina, Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Isola d’Elba).

ASA ricorda che saranno comunque garantite tutte le attività di pronto intervento in servizio di reperibilità e i servizi commerciali online resteranno attivi.