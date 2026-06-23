Sciopero sindacale, servizi Asa non garantiti
Livorno 23 giugno 2026 Sciopero sindacale, servizi Asa non garantiti
ASA comunica che giovedì 9 luglio i servizi di sportello e di call center potrebbero non essere garantiti a causa dello sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil. Tale comunicazione riguarda l’intero territorio in cui ASA gestisce il servizio idrico integrato (zona Livornese, Bassa Val di Cecina, Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Isola d’Elba).
ASA ricorda che saranno comunque garantite tutte le attività di pronto intervento in servizio di reperibilità e i servizi commerciali online resteranno attivi.