Sciopero trasporto pubblico locale, USB: Altissime adesioni a Livorno e provincia

25 Gennaio 2024

Livorno 25 gennaio 2024 – Sciopero trasporto pubblico locale, USB: Altissime adesioni a Livorno e provincia

Sono arrivati i primi dati sull’adesione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico proclamato dall’Unione Sindacale di Base e da altre sigle del sindacalismo conflittuale.

Livorno oltre il 60% durante la mattinata e 80% di adesione nel pomeriggio. Piombino oltre il 40%.

“Lo sciopero era stato indetto per ottenere aumenti salariali e per migliorare le condizioni di lavoro. Per la difesa del diritto di sciopero e la sicurezza di conducenti e utenti. Ma soprattutto per il rilancio del servizio e contro i tagli al trasporto pubblico locale”. – Lo dichiarano dal sindacato e proseguono-

“Ed è proprio su quest’ultimo punto che, proprio in queste settimane si sta giocando una partita importante per il futuro del Tpl a Livorno e provincia. Con la privatizzazione prima e la gara regionale poi, si sono determinati feroci tagli in tutto il settore. Linee cancellate e disservizi per la cittadinanza. Introduzione di appalti al ribasso e ulteriore attacco alle condizioni di lavoro degli autoferrotranvieri. Tutto ciò con il consenso esplicito della politica regionale, locale e dei sindacati concertativi CGIL, CISL e UIL.

La risposta dei lavoratori è stata quanto mai esplicita. Le alte adesioni allo sciopero lo dimostrano in maniera chiara.

Adesso la vertenza andrà avanti sia a livello nazionale che locale.

Anche questa mattina, durante il tavolo tecnico convocato in provincia, la nostra organizzazione ha ribadito la propria posizione di ferma contrarietà ai tagli previsti dalla regione Toscana. Così come i nostri delegati hanno fatto durante l’assemblea degli autoferrotranvieri di autolinee toscane convocata nella giornata di ieri”.

