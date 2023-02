Home

27 Febbraio 2023

Sciopero Volotea, attenzione a voli e diritti

Roma 27 febbraio 2023 – Sciopero Volotea, attenzione a voli e diritti

Si preannuncia una giornata difficile per i passeggeri Volotea. Per la giornata di domani è stato indetto uno sciopero di 4 ore per il personale navigante della compagnia.

“Vogliamo inviare un messaggio alla compagnia ed ai passeggeri – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, senza entrare nel merito della protesta. Invitiamo la compagnia a tutelare i viaggiatori e questi ultimi a verificare la situazione del volo prenotato, anche prima di partire per l’aeroporto. Quando c’è uno sciopero è facile che prevalga il caos, ma questo non significa dimenticare i diritti”.

Anche in caso di sciopero, il passeggero è tutelato. In caso di ritardi e cancellazioni, si applica il rimborso e l’indennizzo contrattuale, che varia a seconda della lunghezza della tratta. L’indennizzo non è dovuto solo in caso di cancellazione avvenuta con preavviso di almeno 14 giorni oltre la data di partenza. C’è poi la questione della riprotezione sul primo volo disponibile e delle spese extra in caso di spostamenti o di pernottamento in albergo in attesa di partire. È bene ricordarlo perché non si tratta di dettagli, ma di diritti da rispettare e da far valere.

L’associazione Codici invita, quindi, i passeggeri a segnalare eventuali problemi con il volo prenotato per la giornata di domani con la compagnia Volotea, scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org o telefonando al numero 065571996.

