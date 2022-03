Home

Cronaca

Scippata una 50enne in via dell’Eremo

Cronaca

15 Marzo 2022

Scippata una 50enne in via dell’Eremo

Livorno 15 marzo 2022

Intorno alle ore 15 di oggi pomeriggio, in via dell’Eremo (zona Pancaldi) una signora di circa 50 anni è stata scippata da un uomo sulla ventina non italiano (da quanto raccontato da un testimone)

Un uomo che ha sentito le urla della donna si è affacciato alla finestra della sua abitazione ed ha visto lo scippatore.

L’uomo è sceso di casa, ha preso l’auto ed ha girato nelle vie limitrofe alla ricerca del malvivente, riconosciuto poi grazie al suo cappellino rosso che indossava ed ha chiamato la polizia

All’arrivo della volante della polizia il malvivente saltando il muro di un condominio è riuscito a scappare e far perdere le sue tracce.

Gli agenti della polizia hanno poi recuperato la borsa (purtroppo vuota) della 50enne che lo scippatore aveva gettato sotto una macchina parcheggiata,

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin