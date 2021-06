Home

Politica

Scissione livornese in Forza Italia, Bisso, Cialdi e Lupi lasciano. “Non condividiamo lo spostamento a destra”

Politica

14 Giugno 2021

Scissione livornese in Forza Italia, Bisso, Cialdi e Lupi lasciano. “Non condividiamo lo spostamento a destra”

Coraggio Italia sbarca a Livorno

Livorno 14 giugno 2021

Scissione livornese in Forza Italia, Bisso, Cialdi e Lupi lasciano. “Non condividiamo lo spostamento a destra”

Coraggio Italia: Mugnai-D’Ettore, altre adesioni in Toscana

“Daniela Bisso, Beatrice Cialdi e Gianluigi Lupi, consiglieri del direttivo del Coordinamento

provinciale Forza Italia di Livorno, si sono dimessi.

Una decisione sofferta e non più rinviabile a seguito dello spostamento del partito verso la Lega e per la scarsa attenzione a tutte le innumerevoli problematiche della città a favore della provincia”.

Lo annunciano in una nota i deputati di Coraggio Italia, Stefano Mugnai e Maurizio D’Ettore.

“Agli onorevoli va la nostra massima stima e supporto, dopo i numerosi attacchi perpetuati verso di loro, da alcuni componenti di Forza Italia.

Ringraziamo il Presidente Berlusconi per le battaglie portate avanti in questi anni, ma non condividiamo lo spostamento a destra.

Il desiderio ora è di portare avanti le battaglie per il territorio e per la città di Livorno – evidenziano

Bisso, Cialdi e Lupi – insieme agli onorevoli Mugnai e D’Ettore che si sono fatti già da

tempo portavoce di un tangibile malessere.

Ci sentiamo vicini al nuovo partito sperando di essere rappresentanti a Livorno del centrodestra moderato e di crescere personalmente, umanamente e politicamente”, concludono

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin