Scivola sugli scogli a Castel Boccale, 50enne soccorsa con l’idroambulanza

9 Luglio 2023

Scivola sugli scogli a Castel Boccale, 50enne soccorsa con l’idroambulanza

Livorno 9 luglio 2023 – Scivola sugli scogli a Castel Boccale, 50enne soccorsa con l’idroambulanza

Una donna di circa 50 anni è stata soccorsa oggi intorno alle ore 12 dopo essere scivolata sugli scogli a Castel Boccale; una zona della costa livornese nota per la sua bellezza ma anche per la sua insidiosità. La donna ha riportato delle ferite ed è stata assistita grazie ad un intervento congiunto di mezzi via mare e terra, coordinati dal progetto Estate Sicura, sostenuto dal Comune di Livorno.

L’idroambulanza e le moto d’acqua della Pubblica Assistenza di Livorno (SVS) sono arrivati sul posto in breve tempo per prestare le prime cure alla paziente. La50enne è stata poi trasportata via mare fino al moletto di Antignano. Qui ad attenderla l’ambulanza della Misericordia di Antignano con infermiere a bordo, che l’ha portata al pronto soccorso.

Il progetto Estate Sicura ha lo scopo di garantire la sicurezza e il primo soccorso ai fruitori delle spiagge libere e delle scogliere del litorale livornese. Il progetto prevede l’impiego di mezzi via mare capaci di intervenire rapidamente in caso di emergenza. .

