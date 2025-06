Scogli di Ardenza più puliti graze a MisterGreen, Porto Pulito e cittadini

Home

29 Giugno 2025

Insieme per un’Ardenza più pulita: il cuore dei volontari batte sugli scogli

Questa mattina, alle 9:00 in punto, gli scogli del moletto d’Ardenza si sono animati di mani operose, sorrisi sinceri e tanta determinazione. L’iniziativa di pulizia ambientale promossa da Livorno Porto Pulito e sostenuta da MrGreen ha raccolto attorno a sé un gruppo affiatato di cittadini volontari, accomunati dal desiderio di restituire bellezza e decoro a uno dei tratti più amati del litorale livornese.

Armati di guanti, sacchi e spirito di servizio, i partecipanti si sono impegnati per tutta la mattinata in un’attenta opera di raccolta dei rifiuti abbandonati tra le rocce e lungo la battigia. Ogni oggetto rimosso è stato un segno tangibile di cura e rispetto per l’ambiente. «Ci abbiamo messo il cuore, tutti quanti», hanno raccontato i volontari, visibilmente stanchi ma felici, al termine delle attività.

L’evento non è stato solo un intervento pratico, ma anche un momento di sensibilizzazione, un richiamo forte alla responsabilità individuale e collettiva. Il messaggio è chiaro: prendersi cura del proprio territorio non è un compito delegabile, ma un gesto quotidiano alla portata di tutti.

Un plauso va a Livorno Porto Pulito per la costante dedizione e a MrGreen per il sostegno concreto. Ma soprattutto, un grazie sentito va a ciascuno dei partecipanti che oggi ha scelto di esserci, di fare la differenza, di dare l’esempio.

L’augurio è che queste esperienze di cittadinanza attiva si moltiplichino, coinvolgendo sempre più persone e contribuendo a costruire una Livorno più pulita, più verde, più viva.

