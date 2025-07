Scoglio della Regina, MrGreen in azione contro i rifiuti

Home

26 Luglio 2025

Livorno 26 luglio 2025

Un gesto spontaneo che fa bene all’ambiente e al cuore

Quello che doveva essere un tranquillo momento di relax al termine di una giornata di lavoro si è trasformato in una nuova missione ambientale. Protagonista ancora una volta è Mr. Green Green, il cittadino livornese diventato simbolo del rispetto per l’ambiente urbano e marino.

Appena arrivato allo Scoglio della Regina, lo storico punto panoramico affacciato sul mare, Mr. Green Green si è trovato davanti a uno spettacolo tutt’altro che rasserenante: bottiglie, cartacce, frammenti di plastica trasportati dalla corrente, sacchetti incastrati fra gli scogli. “I miei occhi non ci volevano credere,” ha raccontato. “Una vera distesa di immondizia deturpava il panorama. Ma non potevo girarmi dall’altra parte.”

Senza perdere tempo, ha indossato i guanti, preso un sacco e cominciato a ripulire l’area pezzo dopo pezzo, scarto dopo scarto. Un’azione solitaria ma determinata, che ha attirato anche l’attenzione di alcuni passanti. A fine raccolta, ha avvisato AAMPS, che interverrà già nella giornata di domani per il ritiro del materiale accumulato.

“Fino alla fine dobbiamo rispettare questo mondo,” ha dichiarato Mr. Green Green, “altrimenti sarà lui a non rispettare noi.” Un messaggio forte e diretto, che invita alla riflessione e alla responsabilità collettiva. Il suo gesto, semplice ma potente, dimostra ancora una volta che non servono superpoteri per cambiare le cose: basta un cuore pulito e un po’ di coraggio.

Anche ieri Mr. Green Green ha lasciato il segno, e non solo sul lungomare: ha ricordato a tutti che ogni piccolo gesto può fare la differenza, soprattutto se ispirato dall’amore per la propria città.

