11 Settembre 2023

Scoglio della Regina, pozzo di rifiuti “senza fondo”. Mister Green torna a pulire

Livorno 11 settembre 2023

Lo Scoglio della Regina, uno dei luoghi più suggestivi di Livorno, è diventato purtroppo un simbolo di degrado e inciviltà. La bellezza naturale del luogo è infatti offuscata dalla presenza di rifiuti di ogni tipo, abbandonati in riva al mare da persone irresponsabili e disattente all’ambiente.

La situazione si ripete sempre, tanto che lo Scoglio della Regina sembra un “pozzo senza fondo” per quanto riguarda i rifiuti, come se ci fosse una “cornucopia” che invece delle monete d’oro genera all’infinito spazzatura.

Questa è l’amara metafora usata da Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, un ambientalista livornese che da anni si dedica alla pulizia delle spiagge e alla sensibilizzazione dei cittadini.

Mister Green, infatti, a distanza di una settimana dal suo ultimo intervento nella zona, è tornato sul posto per ripulire lo Scoglio della Regina. Armato di guanti, pinza e asta, ha raccolto due sacchi di rifiuti, per un totale di 11kg e 85 grammi, che ha portato al corretto smaltimento. Tra i rifiuti trovati, bottiglie di plastica e vetro, lattine, mozziconi di sigaretta, cassette di plastica polistirolo etc etc

Mister Green racconta: “Non potevo vedere tutta quella immondizia, quindi ho preso i guanti, e la pinza per le cose vicine senza acchinarmi più di tanto, invece per le cose più insidiose con l’asta quella più lunga. Sono arrivato alla spiaggia alle 17.30 e sono andato via alle 21.00”.

Il suo gesto di civiltà e amore per la natura merita il plauso di tutti, ma non basta a risolvere il problema. Serve infatti una maggiore responsabilità da parte di chi frequenta le spiagge e una maggiore vigilanza da parte delle autorità competenti. Lo Scoglio della Regina non può essere lasciato in balia dell’incuria e dell’indifferenza. È un patrimonio da salvaguardare e valorizzare, per il bene di tutti.

