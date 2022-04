Home

Scoglio della Regina, queste persiane non sono pericolose?

12 Aprile 2022

Livorno 12 aprile 2022

Queste sono le condizioni in cui versano tre persiane sulla facciata dell’edificio dello Scoglio della Regina che affacciano sullo spazio pubblico adibito al passaggio e sosta dei pedoni e bagnanti

Non sarebbe forse il caso di togliere queste persiane rotte e sostituirle con delle nuove? Le persiane al 2° piano in quelle condizioni non sono pericolose?

