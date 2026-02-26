Home

Cronaca

Scolmatore a Livorno, Giani: “Subito il nuovo ponte, con le risorse della Regione”

Cronaca

26 Febbraio 2026

Scolmatore a Livorno, Giani: “Subito il nuovo ponte, con le risorse della Regione”

Livorno 26 febbraio 2026 Scolmatore a Livorno, Giani: “Subito il nuovo ponte, con le risorse della Regione”

Il presidente della Toscana si è incontrato in mattinata con il prefetto

“Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d’Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione”. Il si forte e deciso alla realizzazione dell’opera a Calambrone lungo il canale che unisce sponda livornese e sponda pisana – un nuovo ponte di 145 metri e di tre campate, di cui la centrale mobile – arriva dal presidente della Toscana Eugenio Giani, che in mattinata si è incontrato con il prefetto della città labronica.

“Al prefetto – spiega Giani – ho manifestato tutta la nostra disponibilità. Nel bilancio 2026 la Regione ha riproposto un finanziamento di 200 milioni per la Darsena Europa. Ne possiamo anticipare 35-40 per fare il ponte mobile e rialzabile”.

Per il presidente l’opera va realizzata subito, anticipando il traffico di imbarcazioni che in futuro crescerà. Un nuovo ponte al posto dell’attuale infrastruttura fissa che per la presenza di “molti archi ed un assetto schiacciato – evidenzia il presidente – non permette il passaggio non solo di barche grandi ma anche di quelle medie”. In questo modo le navi che arriveranno dal canale dei Navicelli e dunque da Pisa potranno dirigersi direttamente in mare aperto attraverso lo Scolmatore, senza entrare nel porto di Livorno. Senza più l’onere di dover oltrepassare quattro ponti ed aprire le porte vinciane e quindi riducendo il rischio che detriti del canale si riversino nella Darsena Toscana.