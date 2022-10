Home

3 Ottobre 2022

Scolmatore e via Da Vinci, oltre 12 chili di rifiuti tolti da MR. Green

Livorno 3 ottobre 2022 – Scolmatore e via Da Vinci, oltre 12 chili di rifiuti tolti da MR. Green

Continua l’opera di volontariato verso l’ambiente di Francesco Stefanin (Mr. Green).

In questi giorni si è recato più volte lungo lo scolmatore al Calambrone e in via Leonardo da Vinci dove come mostrato dalle immagini è pieno di rifiuti.

Rifiuti gettati per strada e rifiuti provenienti dalle piene dello scolmatore che gettati a monte si fermano alla foce.

I rifiuti raccolti: vaschette di plastica, lattine, bombolette spray, bottiglie di vetro e plastica

Con la sua bicicletta con carrello, in questi giorni, ha raccolto e poi trasportato al centro di raccolta Aamps in questi giorni 12,20 chili di rifiuti. (10 chili allo scolmatore e 2,20 chili lungo via Da Vinci)

FOTO – La zona della foce dello scolmatore piena di rifiuti

