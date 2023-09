Home

Cronaca

Ambiente

Scolmatore e Via Mattei, weekend di pulizie per l’ambientalista Mr. Green

Ambiente

4 Settembre 2023

Scolmatore e Via Mattei, weekend di pulizie per l’ambientalista Mr. Green

Livorno 4 settembre 2023 – Scolmatore e Via Mattei, weekend di pulizie per l’ambientalista Mr. Green

Francesco Stefanini, noto come Mr. Green, è un ambientalista che si dedica alla pulizia di aree verdi e strade della città di Livorno. Nel weekend del 2 e 3 settembre, ha raccolto da solo quasi 33 chili di rifiuti tra lo Scolmatore e via Mattei, due zone spesso usate come discarica di rifiuti

Sabato 2 settembre, alle 14.30, Mr. Green è arrivato lungo la parte livornese dello Scolmatore il canale che collega il fiume Arno al mare. Armato di sacchi e pinze, ha iniziato a raccogliere la plastica che si accumulava lungo le sponde e nel letto del canale. Ha smesso la raccolta alle 19.00, dopo aver riempito sei sacchi per un totale di 23 chili e 65 grammi di rifiuti.

Domenica 3 settembre, alle 15.00, Mr. Green si è recato in via Mattei, una strada dove si trovano spesso ingombranti abbandonati. Qui ha trovato un divano, una ruota da motorino e altri oggetti segnalati all’Aamps, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Livorno. Ha raccolto anche qui la plastica che si trovava in mezzo al verde e ha riempito due sacchi per un peso di 9 chili e 60 grammi. Ha portato i sacchi all’apposito cassonetto e ha terminato la sua opera alle 18.00.

Mr. Green ha documentato le sue azioni con delle foto che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove riceve molti apprezzamenti e incoraggiamenti da parte dei suoi seguaci. Il suo obiettivo è sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin