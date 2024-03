Home

9 Marzo 2024

Mister Green: un eroe della pulizia ambientale

Livorno 9 marzo 2024 – Scolmatore, oltre 8 chili di rifiuti plastici rimossi da Mister Green

Nel cuore di una giornata assolata di marzo, mentre il sole splendeva alto nel cielo, Mister Green, noto anche come Francesco Stefanini, ha dato vita a un’altra missione di pulizia della città. Montando sulla sua fedele bicicletta assistita con carretto, si è diretto lungo le sponde dello Scolmatore, decidendo di mettere le mani in pasta per contribuire alla bellezza e alla pulizia della nostra comunità.

Senza una destinazione precisa in mente, l’intraprendente Mister Green ha scelto di avventurarsi verso le sponde dello Scolmatore (all’altezza di Stagno), un luogo che ha urgentemente bisogno di attenzione. Lì, dietro un modesto dosso, ai piedi dei canneti, ha trovato una scena desolante: una marea di rifiuti plastici, con tanto di una bombola del gas, portati dalle ultime piene.

Ma la disperazione non ha sfiorato neanche per un istante Mister Green. Armato di guanti protettivi e pinze, si è gettato a capofitto nel lavoro. Con determinazione e impegno, ha riempito ben due sacchi e mezzo di plastica, per un peso totale di 8 chilogrammi e 25 grammi.

Anche questa volta, con un sorriso e il cuore gonfio di soddisfazione, Mister Green è tornato a casa, consapevole di aver compiuto un gesto importante per il nostro ambiente e per le generazioni future. La sua missione di pulizia non conosce confini, e ogni piccolo pezzo di mondo che libera dai rifiuti lo avvicina sempre di più alla realizzazione di una grande visione: un pianeta più pulito e sano per tutti.

