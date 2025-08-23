Home

Scomparsa del critico d’arte Carlo Pepi, il cordoglio dell’ Amministrazione comunale

23 Agosto 2025

Livorno 23 agosto 2025

La nota di cordoglio del Sindaco e della Giunta per la morte di Carlo Pepi

Il sindaco Luca Salvetti e la Giunta Comunale esprimono il proprio cordoglio per la morte di Carlo Pepi, critico d’arte e grande esperto di Fattori e Modigliani. Ha vissuto per l’ arte ed ha combattuto con determinazione il mercato del falso. Nella vita ha collezionato opere di prestigio che ha conservato nelle sue case museo. Ci auguriamo che le sue collezioni possano essere rese pubbliche, come da sua volontà. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono vicini alla famiglia in questo momento di dolore.