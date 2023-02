Home

Cronaca

Scomparsa del professor Ampolla, il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Cronaca

18 Febbraio 2023

Scomparsa del professor Ampolla, il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Livorno, 18 febbraio 2023 – Scomparsa del professor Ampolla, il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Il sindaco Luca Salvetti a nome della città esprime cordoglio per la scomparsa all’età di 78 anni, del professor Massimo Ampola, eccellenza cittadina, per decenni docente di Sociologia all’Università di Pisa, uno dei massimi esperti della comunicazione di massa. Da sempre impegnato, in politica e nel sociale, era un profondo conoscitore della sua città di adozione Livorno, che amava profondamente e per la quale è sempre stato un riferimento . Ai familiari giungano le condoglianze dell’amministrazione Comunale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin