Scomparsa di Giovanni Benetti, il ricordo di ANVU: un vigile di quartiere che ha lasciato il segno nella città

30 Dicembre 2025

Livorno 30 dicembre 2025

Il Presidente Provinciale di ANVU esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Giovanni Benetti, ex Assistente Scelto, venuto a mancare all’età di 80 anni. Figura storica del Corpo della Polizia Locale livornese, quando era ancora denominato Corpo dei Vigili Urbani, Benetti è ricordato con stima e affetto da colleghi e cittadini, che hanno appreso la notizia con profondo dispiacere.

Entrato nel Corpo nel 1972, Benetti ha dedicato oltre trent’anni della sua vita al servizio della comunità, andando in pensione nel 2008. Per molti anni ha operato come vigile di quartiere nella Circoscrizione del centro, in un’epoca in cui il servizio veniva svolto a piedi e in autonomia. Un lavoro svolto con rigore, discrezione e grande senso di responsabilità, sempre improntato al rispetto delle persone e alla tutela del bene comune.

Conosciuto per la sua correttezza morale, l’equilibrio e il forte senso civico, Giovanni Benetti rappresentava per molti cittadini un punto di riferimento quotidiano. Il suo rapporto con il territorio era diretto e umano, fondato sull’ascolto e sulla fiducia, qualità che gli hanno permesso di lasciare un segno profondo e duraturo nella memoria di chi lo ha incontrato nel corso degli anni.

Negli ultimi anni di carriera aveva svolto servizio negli uffici, dedicandosi anche alla formazione dei giovani agenti nel ruolo di tutor, fra i quali anche il sottoscritto che lo ricorda come un uomo dotato di grande umanità; un incarico che ha ricoperto con la stessa serietà e disponibilità dimostrate in strada, trasmettendo ai colleghi più giovani non solo competenze professionali, ma soprattutto valori come l’onestà, il rispetto delle regole e l’importanza del servizio pubblico. Per questo viene ricordato come «un vero collega e un amico», sempre pronto a offrire consiglio e supporto.

Sul piano personale lascia un ricordo indelebile anche nella sua famiglia. Alla moglie, ai due figli e ai due nipoti lascia l’esempio di un uomo presente, di un padre e marito attento, di un nonno affettuoso, capace di coniugare il dovere professionale con profondi valori familiari.

