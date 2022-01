Home

Scomparso a 71 anni Maurizio Donati, dirigente comunale in pensione. Il cordoglio del sindaco Salvetti

1 Gennaio 2022

Livorno, 1 gennaio 2022

Il sindaco Luca Salvetti esprime il suo cordoglio ai familiari del dott. Maurizio Donati, dirigente comunale in pensione, scomparso all’età di 71 anni dopo una breve malattia.

Maurizio Donati era entrato nella pubblica amministrazione nel 1977, presso la Provincia di Genova. Nel 1979 aveva vinto un concorso da funzionario presso il Comune di Livorno come responsabile dell’ufficio Casa, poi nel 1993 era diventato dirigente classificandosi al primo posto al concorso per il settore Organizzazione Uffici e Servizi.

Persona molto preparata in materia di organizzazione, da dirigente del personale negli anni ‘90 e nel decennio successivo ha gestito la ristrutturazione della macchina comunale in seguito all’entrata in vigore della legge 142/90 di riforma degli enti locali, seguendo da vicino anche la fase di trasformazione delle “municipalizzate” in aziende a partecipazione pubblico-privata. Ha ricoperto vari incarichi esterni, tra cui consulente della Lega delle Autonomie Locali. Era andato in pensione nel 2010.

