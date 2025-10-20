Basket

20 Ottobre 2025

Livorno 20 ottobre 2025 Sconfitta amara per il Jolly Basket Livorno: Selargius passa di misura al PalaMacchia

Sfuma nel finale la prima vittoria stagionale per il Jolly Libertas Livorno, che cede sul filo di lana contro la Nuova Icom San Salvatore Selargius per 59-62. Una gara combattuta, in cui le ragazze di coach Walter Angiolini hanno mostrato carattere e qualità, ma non sono riuscite a capitalizzare il vantaggio accumulato nei momenti chiave.

Avvio deciso per Livorno, che impone il proprio ritmo e tocca anche il +8 nel secondo periodo. Cruz e Botteghi dominano a rimbalzo, mentre l’attacco trova buone soluzioni. Selargius rientra in partita grazie a Erkistrup e Ceccarelli, riuscendo a mettere il naso avanti proprio prima dell’intervallo lungo con un canestro di D’Angelo (31-32).

Al rientro dagli spogliatoi, il Jolly reagisce alla grande: otto punti consecutivi di Cruz riportano le padrone di casa in vantaggio. Il terzo quarto è tutto di marca amaranto, col +11 che arriva grazie a una tripla di Marangoni.

Nel finale però la partita si riapre. Selargius riduce progressivamente il gap e si arriva a un “serrate” punto a punto. Ceccarelli pareggia a un minuto dal termine, ma Sammartini rimette subito avanti Livorno.

Dopo il 2/2 ai liberi di Juhasz, è ancora Ceccarelli – autrice del canestro decisivo – a firmare la tripla della vittoria per le ospiti a fil di sirena.

Non bastano al Jolly le ottime prove individuali: Cruz chiude con una doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi, seguita da Botteghi con 14 punti e 11 rimbalzi. Prestazione generosa da parte di tutta la squadra, che ha mostrato segnali importanti di crescita, pur lasciando ancora qualcosa per strada nei momenti decisivi.

Testa già al prossimo impegno, con la voglia di trasformare il buon gioco espresso in due punti concreti.

«È chiaro – commenta coach Angiolini – che abbiamo delle responsabilità. In alcuni momenti della gara, con l’inerzia dalla nostra, abbiamo sbagliato situazioni comode che avrebbero potuto indirizzare diversamente la partita. In gare come questa, certi errori purtroppo non te li puoi permettere.



Il nostro 15 su 40 da due punti, sommato a un 50% ai tiri liberi, in una partita dal punteggio così basso e con così tanta difficoltà nel trovare la via del canestro – anche per merito della bravura delle avversarie– rappresentano errori che finiscono per diventare dei regali, e stavolta ci sono costati caro.

Mi dispiace molto, anche perché ci tenevamo a regalare una gioia in più alla nostra gente, soprattutto in una serata speciale come questa, con la presenza di tanta gente e di Marco Benvenuti.

Siamo amareggiate, è normale, ma è altrettanto chiaro che non finisce tutto qui».

Il tabellino: Braccagni, Marangoni* 13 (3/8, 1/4), Sammartini* 2 (1/2, 0/3), Botteghi* 14 (4/11, 1/4), Sassetti 2 (1/3, 0/1), Rinaldi NE, Spagnoli NE, Miccio* 12 (3/7, 2/6), Poggio, Poggi, Cruz Ferreira* 16 (3/5, 3/6). Allenatore: Angiolini W. Ass. Ramagli-Bacci.

Foto Samuele Messerini/JollyBasket