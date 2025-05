Home

Sconfitta di misura per l’Us Livorno Basket: 63-61 a Savigliano in gara 1 delle semifinali playoff di Serie C interregionale, ma la serie è apertissima

11 Maggio 2025

L’Us Uappala cade 63-61 sul campo della corazzata Savigliano in gara 1 delle semifinali dei playoff di Serie C interregionale, al termine di una partita giocata davvero alla pari. Dopo due confronti stagionali nettamente a favore dei piemontesi, gli amaranto hanno saputo ribaltare l’inerzia con una prestazione di grande carattere, restando a lungo in vantaggio (il secondo quarto vinto 12-23 la dice lunga) e in pieno controllo del match.

Decisivi due tiri liberi realizzati dai padroni di casa a 12 secondi dalla fine. L’ultimo possesso è stato per Livorno, ma il sogno vittoria si è infranto dentro un tiro terminato sul ferro. Un finale amaro, ma anche la conferma che l’Us Uappala è pienamente dentro la serie.

“Siamo tornati a Livorno con l’amaro in bocca — commenta coach Luca Angella —. Abbiamo giocato una partita di altissimo livello contro una squadra costruita per vincere, che nelle due sfide precedenti ci aveva letteralmente asfaltato.

Stavolta siamo stati a lungo in vantaggio, in controllo. Siamo felicissimi del tipo di partita che abbiamo fatto, ma arrabbiatissimi per averla persa, perché era una grande occasione. Questo però ci dà la consapevolezza che nella serie ci siamo e possiamo dire la nostra.”

La serie ora si sposta a Livorno per gara 2: appuntamento giovedì al PalaCosmelli, alle ore 21.

L’Us Uappala spera nel sostegno del proprio pubblico per pareggiare i conti. Sarà fondamentale anche la gestione delle energie, considerando che molti giocatori dell’Under 19 — ossatura importante della squadra — saranno impegnati nelle Final Four di categoria ad Arezzo lunedì e martedì.

Il tabellino:

Pantosti 8, Puccioni 13, Leonardini, Ramacciotti, Falappi 14, Costaglione 8, Baggiani 5, Mori 9, Simonetti, Bernini. All. Angella.

