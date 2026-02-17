Home

Sconfitta inattesa per l’US Livorno Basket, passa il Pino

17 Febbraio 2026

Sconfitta inattesa per l’U.S. Livorno, ma tutto sommato meritata al termine di una gara che gli ospiti del Pino Firenze hanno condotto fin dalle prime battute, mettendo in campo l’intensità e la determinazione necessarie per conquistare il primo successo esterno della stagione.

C’è poco da raccontare sul piano dell’andamento: i gigliati partono meglio, approcciano con maggiore energia e chiudono il primo quarto avanti di sette lunghezze. Nel secondo periodo allungano ulteriormente, andando all’intervallo lungo sul +11 (35-44), grazie a una maggiore solidità difensiva e a un buon controllo dei rimbalzi.

Nel terzo quarto gli amaranto provano a reagire, trascinati da un ottimo Serra e nonostante l’assenza di capitan Pantosti. La SoVeCar tenta di ricucire lo strappo, ma la rimonta resta un episodio isolato. Il Pino mantiene lucidità, continua a lavorare con applicazione sotto i tabelloni e gestisce con ordine i possessi decisivi.

Nel finale gli ospiti controllano senza particolari affanni e chiudono sul 72-80, portando a casa due punti pesanti in chiave salvezza.

Le parole di Luca Angella:

«Attraversiamo un momento di stanchezza, fisica ma anche mentale, dopo una prima parte di stagione di ottimo livello.

Nel frattempo le altre squadre si stanno rinforzando e, soprattutto, hanno imparato a conoscerci.

Per questo dovremo essere bravi a fare uno step in più: crescere nella lettura delle partite, gestire meglio i momenti e restare concentrati per tutti i quaranta minuti. Ora tutti gli avversari hanno un obiettivo preciso — chi lotta per salvarsi, chi punta ai playoff — e ogni gara diventa una battaglia.

Senza drammi, perché la posizione in classifica è buona e ce la siamo meritata sul campo. Ma serve una reazione immediata: mi aspetto una risposta già sabato, a San Vincenzo, in una partita molto importante per il nostro percorso».

Il tabellino: Serra 20, Carracoi 5, Simonetti 8, Costaglione 6, Bruno 16, Baggiani 6, Mori 5, Bernini Giu., Ramacciotti 3, Luschi 3, Valvieri, Bernini Gia. All. Angella. Ass. Nannicini – Persico.

In foto: l’assistente Nico Nannicini.

